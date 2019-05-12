Воскресенье, 12 Мая 2019 года
01:48:36 МСК

В США вспомнили об американо-китайском военно-воздушном взаимодействии

Политика

Подразделение «Летающие тигры» участвовало в боях с японскими захватчиками в Китае и Бирме

Лас-Вегас, США, 12 мая 2019, 01:44 — REGNUM  В Лас-Вегасе (США, штат Невада) открылся китайско-американский форум дружбы, посвященный истории добровольческого военно-воздушного подразделения «Летающие тигры», собравший восемь участников-ветеранов и около 30 их потомков, сообщает 11 мая Синьхуа.

Выступая на этом мероприятии, организованном Американо-китайским фондом авиационного наследия и Китайским народным обществом дружбы с заграницей, генеральный консул КНР в Сан-Франциско Ван Дунхуа отметил, что помощь Китаю со стороны «Летающих тигров» в борьбе с японским агрессорами в годы Второй мировой войны составляет важную часть общей военной истории двух стран.

Китайские и американские солдаты, по словам дипломата, совместно боролись с фашистской агрессией, создавая будущее китайско-американских отношений.

Отметим, что история «Летающих тигров» уходит корнями в 1941 год, когда американский генерал Клэр Ли Шеннолт собрал добровольцев и сформировал авиационное подразделение, начав обучать американских и китайских летчиков, которые затем приняли участие в боях с авиацией милитаристской Японии в Китае и Бирме (нынешняя Мьянма).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китайско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить