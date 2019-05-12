В США вспомнили об американо-китайском военно-воздушном взаимодействии

Лас-Вегас, США, , 01:44 — REGNUM В Лас-Вегасе (США, штат Невада) открылся китайско-американский форум дружбы, посвященный истории добровольческого военно-воздушного подразделения «Летающие тигры», собравший восемь участников-ветеранов и около 30 их потомков, сообщает 11 мая Синьхуа.

Выступая на этом мероприятии, организованном Американо-китайским фондом авиационного наследия и Китайским народным обществом дружбы с заграницей, генеральный консул КНР в Сан-Франциско Ван Дунхуа отметил, что помощь Китаю со стороны «Летающих тигров» в борьбе с японским агрессорами в годы Второй мировой войны составляет важную часть общей военной истории двух стран.

Китайские и американские солдаты, по словам дипломата, совместно боролись с фашистской агрессией, создавая будущее китайско-американских отношений.

Отметим, что история «Летающих тигров» уходит корнями в 1941 год, когда американский генерал Клэр Ли Шеннолт собрал добровольцев и сформировал авиационное подразделение, начав обучать американских и китайских летчиков, которые затем приняли участие в боях с авиацией милитаристской Японии в Китае и Бирме (нынешняя Мьянма).