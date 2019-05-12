Дамаск, Сирия, , 01:38 — REGNUM

По информации новостных ресурсов сирийской оппозиции, в провинции Идлиб прошла пресс-конференция. Ее организовал Абу Мохаммад аль-Джулани, лидер террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Группировка является филиалом «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Она контролирует практически всю провинцию Идлиб и ряд прилегающих к ней районов.

На встречу с Джулани было приглашено пятьдесят сочувствующих боевикам медиаактивистов. В ходе пресс-конференции лидер террористической организации назвал основные причины отступления исламистов в провинциях Идлиб и Хама: это воздушная операция и артиллерийская подготовка. По словам террориста, такие удары никто не сможет выдержать. Однако он заверил присутствующих, что группировка хорошо подготовлена к обороне и остановит продвижение сирийских войск.

Следует заметить, что наступательные действия Сирийской арабской армии проходят при активной поддержке российских ВКС.

Попытка остановить наступление сирийских военных была предпринята на площадке Совета безопасности ООН, но была заблокирована российской делегацией. Это обычная практика США и их союзников: как только у джихадистов начинаются серьезные проблемы, тут же запускается операция по их спасению под видом заботы о гражданском населении и необходимости предотвратить гуманитарную катастрофу.

За остановку военной операции сирийской армии высказался и министр обороны Турции Хулуси Акар. Он заявил, что сирийские войска должны вернуться на территории, согласованные в рамках соглашения в Астане, чтобы прекратить боевые действия и уменьшить потери. Акар также сказал, что наступление сирийской армии представляет угрозу безопасности турецких наблюдательных пунктов на северо-западе Сирии, где Турция осуществляет патрулирование.

В данном случае Турции следует напомнить, что речь идет о территории Сирии, суверенного государства, и здесь решать официальному Дамаску. Второе, Анкара упустила шанс по организации Идлибской зоны деэскалации. Она не смогла выполнить свои обязательства по Сочинскому соглашению от 17 сентября 2018 года: ни вывести террористов из демилитаризованной зоны, ни исключить их постоянные нападения и атаки на сирийских военных и на российскую авиабазу Хмеймим.

Есть еще один нюанс, ИА REGNUM ранее сообщало, что Абу Мохаммад аль-Джулани после ранения в голову в феврале 2019 года проходил лечение в государственной больнице в турецкой провинции Хатай.