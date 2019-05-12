В Пекине состоялся саммит восточноазиатского партнерства

Пекин, , 00:54 — REGNUM В Пекине прошел форум международного сотрудничества Китая, Японии и Южной Кореи, посвященный 20-летию сотрудничества межу тремя странами, сообщает Синьхуа.

От китайской стороны на форуме присутствовал и выступил глава МИД Ван И, который отметил успешное продвижение тройственного взаимодействия, которое существенно укрепило стабильность и мир в АТР и внесло вклад в повышение благосостояния трех народов.

В качестве председателя в трехстороннем сотрудничестве КНР вместе с двумя другими партнерами, по словам руководителя внешнеполитического ведомства, готов расширять меры по ускорению регионального развития и формированию восточноазиатского экономического сообщества, тесно связанного с единой судьбой региона и человечества.

Проинформировав коллег об итогах недавнего форума «Пояса и пути», который проходил в Пекине с 25 по 27 апреля, Ван И заверил гостей нынешнего форума в готовности китайской стороны всячески прислушиваться к мнению партнеров, принимая их рациональные предложения. Дипломат считает, что это откроет более широкие возможности взаимодействия Пекина, Токио и Сеула.