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В Сеуле побывал спецпредставитель Трампа по Корейскому полуострову

Политика

В ходе переговоров стороны подвергли критике недавний запуск северокорейских ракет малой дальности

Сеул, 12 мая 2019, 00:50 — REGNUM  В Сеуле прошла встреча спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна с главой МИД Южной Кореи Кан Ген Хва. В ходе переговоров, в частности, обсуждался запуск Северной Кореей 4 мая нескольких ракет малой дальности, которые совершили полеты по траектории продолжительностью от 70 до 240 км, сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную южнокорейским внешнеполитическим ведомством

Обменявшись мнениями, стороны пришли к согласию в том, что продолжение переговоров по денуклеаризации между США и КНДР все еще возможно, но осложнено рядом обстоятельств, ответственность за которые они возложили на Пхеньян.

Бигэн в ходе своего пребывания в Сеуле также провел встречу со спецпредставителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на полуострове Ли До Хуном, с которым также обсуждались последствия запуска ракет КНДР.

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США и Южная Корея
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