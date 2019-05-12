В Сеуле побывал спецпредставитель Трампа по Корейскому полуострову

Сеул, , 00:50 — REGNUM В Сеуле прошла встреча спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна с главой МИД Южной Кореи Кан Ген Хва. В ходе переговоров, в частности, обсуждался запуск Северной Кореей 4 мая нескольких ракет малой дальности, которые совершили полеты по траектории продолжительностью от 70 до 240 км, сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную южнокорейским внешнеполитическим ведомством

Обменявшись мнениями, стороны пришли к согласию в том, что продолжение переговоров по денуклеаризации между США и КНДР все еще возможно, но осложнено рядом обстоятельств, ответственность за которые они возложили на Пхеньян.

Бигэн в ходе своего пребывания в Сеуле также провел встречу со спецпредставителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на полуострове Ли До Хуном, с которым также обсуждались последствия запуска ракет КНДР.