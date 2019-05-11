Мэр Львова планирует бороться за пост премьер-министра Украины

Львов, Украина, , 23:37 — REGNUM Мэр Львова и лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый, который планирует баллотироваться в парламент Украины, готов также бороться и за пост премьер-министра страны. Об этом, как передают «Украинские новости», сообщил сам глава города на съезде партии в Киеве.

«Я готов идти в парламент, возглавить список, если будет ваше доверие», — сказал Садовый.

По его словам, он готов бороться за пост главы правительства Украины, а также наводить «порядок в стране».

8 мая украинское издание «Новое время» сообщило, что солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук планирует принять участие в выборах в Верховную раду Украины.

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