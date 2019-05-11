Воскресенье, 12 Мая 2019 года
00:04:46 МСК

Трамп отреагировал на ракетные испытания КНДР

Политика

9 мая с территории КНДР были выпущены «неопознанные снаряды» в восточном направлении

Трамп отреагировал на ракетные испытания КНДР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Вашингтон, 11 мая 2019, 22:58 — REGNUM  Запуски баллистических ракет малой дальности, проведенные КНДР 9 мая, не подорвали доверие между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico.

По его словам, официальный Вашингтон не расценивает пуски ракет как «злоупотребление доверием», так как они были малой дальности.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 9 мая с территории КНДР были выпущены «неопознанные снаряды» в восточном направлении. Запуск ракет малой дальности был осуществлен из провинции Пхенан-Пукто, к северу от Пхеньяна.

Читайте также: КНДР усиливает военную активность

А также: Абэ и Трамп провели телефонные переговоры по ядерной проблеме КНДР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить