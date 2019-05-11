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Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины

Политика

Причины увольнения чиновника не сообщаются

Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 11 мая 2019, 22:35 — REGNUM  Заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ, опубликованный на сайте президента Украины, подписал глава государства Пётр Порошенко.

«Освободить Филатова А. с должности замглавы администрации президента», — отмечается в тексте указа.

Причины увольнения чиновника не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 11 мая президент Украины Петр Порошенко назначил постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко послом на Ямайке по совместительству.

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