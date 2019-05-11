Представитель Украины при ООН Ельченко назначен послом на Ямайке

Киев, , 21:18 — REGNUM Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Владимир Ельченко назначен послом на Ямайке по совместительству. Соответствующий указ, опубликованный на сайте президента Украины, подписал глава государства Петр Порошенко.

«Назначить постоянного представителя Украины при ООН Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству», — говорится в документе.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая президент Украины Петр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку звание Героя Украины.

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