Как в Литве готовились к «вмешательству России» в выборы президента

Вильнюс, , 10:22 — REGNUM В Литве последние почти два года декларативно заявляли о готовности отразить кибернетическую и информационную атаку России на президентские выборы, основной день голосования которых проходит сегодня, 12 мая. ИА REGNUM вспоминает, как в Литве готовились к «вмешательству России».

«Есть высокая вероятность, что во время выборов 2019 года Россия попытается добиться большего влияния на политические и общественные процессы в Литве. Будет стремиться, чтобы благосклонные ей политические силы выдвинули своих кандидатов, и они получили бы своих представителей хотя бы в местных самоуправлениях», — так в марте 2018 года, представляя так называемый отчёт об угрозах Литве, говорил руководитель главной спецслужбы страны — Департамента государственной безопасности — Дарюс Яунишкис.

Об этом же, уже в ноябре 2018 года заявила еврокомиссар по вопросам юстиции, правам потребителей и равенства полов Вера Юрова (делегирована Чехией). По её словам, все члены ЕС уже получили конкретные рекомендации о том, на что необходимо обращать внимание накануне выборов и как себя вести во время таких «атак». Для Литвы, заявила Юрова во время своей пресс-конференции после встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте, это особенно актуальный вопрос, как для страны, ранее входящей в состав СССР и значит наиболее подверженной «российской пропаганде».

В начале 2019 года в Литве заявили, что переходят от теории к практике. Готовиться «к вмешательству» стали заранее.

Канцелярия правительства Литвы в феврале провела двухдневные «кабинетные учения» во время которых отрабатывались действия сотрудников Центроизбиркома и чиновников из различных ведомств на случай «вмешательства иностранного государства в выборы».

Пресс-служба правительства Литвы тогда не называла, от какого государства именно якобы исходит угроза, но в Литве, как президент Даля Грибаускайте, так и ряд других высших руководителей, неоднократно заявляли, что «Россия планирует повлиять на выборы в Литве».

Во время семинаров, которые сопровождали учения, литовских чиновников консультировали специалисты из Швеции, Финляндии и Польши, отмечала пресс-служба правительства Литвы. Также были привлечены специалисты компании Microsoft. Организатором учений выступил Европейский центр борьбы с гибридными угрозами в Хельсинки. Сколько стоили учения, и кто их оплатил тогда, не пояснили.

Как и мартовские учения под названием «Легион Гедиминаса». Это уже инициатива мэрии Вильнюса. По словам директора администрации самоуправления столицы Литвы Повиласа Подерскиса, это не просто «крупнейшие учения подобного рода» в Прибалтике, но и во всей Северной Европе, а «другие муниципалитеты захотят воспользоваться нашим опытом».

На ключевых городских объектах имитировали «гибридное» и «кибернетическое» нападение внешнего врага, а сотрудники и руководители предприятий учились действовать в «кризисных и стрессовых» ситуациях.

Впрочем, на этом фоне, отдельные политики обеспокоились тем, чем же объяснить, если Россия вдруг не станет вмешиваться в выборы. Особое беспокойство развилось у экс-министра обороны Литвы, консерватора Расы Юкнявичене, которая публично задумалась, что вмешательство РФ в литовские выборы — это плохо, а невмешательство — ещё хуже. Если Россия вдруг не вмешается, значит, Кремль уже всё контролирует в Литве. Примером послужила Грузия. «Не было никаких признаков вмешательства России в выборы. И ясно — почему. Зачем вмешиваться, если всё внутри складывается и так удачным образом», — писала она в ноябре 2018 года на своей странице в социальной сети Facebook и подводила читателя к главному выводу — Россия не будет пытаться влиять и на выборы в Литве, поскольку и так контролирует ситуацию руками лидера правящего большинства, председателя крестьян-зелёных Рамунаса Карбаускиса.

«Думаю, и у нас не будут вмешиваться, если кандидат Карбаускиса будет показывать неплохие результаты», — предположила она.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.