На выборах президента Литвы использовали «калининградскую карту»

Вильнюс, , 15:13 — REGNUM Выборы президента Литвы, основной день голосования которого проходит сегодня, 12 мая, не обошёлся без публичных подозрений в попытках влияния на результаты выборов со стороны России, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В целом в Литве политики разного уровня, политологи и СМИ, уже продолжительное время заявляют, что Россия непременно попытается повлиять на литовские выборы. Поочерёдно «в связях с Кремлём» «уличали» самых разных кандидатов, однако вполне конкретных обвинений дождался литовский философ Арвидас Юозайтис. И всё из-за своей жены.

Писатель, философ, преподаватель Клайпедского университета Арвидас Юозайтис, бывший советский призёр Олимпиады на протяжении предвыборной кампании был вынужден оправдываться за бывшую работу своей супруги Оксаны Юозайтене, до замужества Шуриновой.

Литовские СМИ растиражировали материал, в котором рассказывалось, что Оксана Шуринова ранее работала в благотворительном фонде «Берег Надежды» в Калининградской области. Этот фонд много лет назад создала супруга на тот момент губернатора Николая Цуканова.

Сам кандидат в декларации интересов не указывал этот эпизод биографии своей жены, а журналистам заявил, что его жена сейчас безработная и он принципиально не позволяет ей работать. Супруги договорились, что в девичестве Шуринова будет заниматься исключительно семьёй и домом. Кроме того, в декларации интересов нет обязательства прописывать прошлую деятельность супруги кандидата. К тому же, рассказал Юозайтис, его жена подала заявление об отказе от российского гражданства и в процессе процедуры получения литовского гражданства.

Впрочем, это не убедило литовские СМИ, которые создали цепочку «благотворительный фонд губернатора российского региона — значит, он в окружении президента Владимира Путина — значит, в фонд не может попасть простой смертный — значит, жена Юозайтиса точно приближённая к Путину — значит, Юозайтис точно ставленник Путина».

При этом сам кандидат, который действительно работал в консульстве Литвы в Калининградской области, позиционирует себя, как националист. Главной проблемой Литвы Юозайтис называет «неолиберальный строй», который, по его словам, стал виновником массовой эмиграции из Литвы. В лозунге «Литва — литовцам» Юозайтис не видит ничего предосудительного, а главные четыре направления для него: язык, семья, националистическое образование и правосудие. Это кандидат называет «четырьмя башнями» сохранения страны и идентичности населения. Он категорически против «глобальной Литвы» и двойного гражданства.

В интервью еженедельнику «Литовский курьер» Юозайтис говорил, что его основной задачей на посту президента станет «пестование литовской идентичности в окружении глобализации». Кроме того, «необходимо отвергнуть всяческую социальную инженерию, которую Литве навязывает неолиберальный глобализм (гендеризм, гомосексуальные «союзы», отрыв детей от родителей и так далее)».

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.