В ряде самоуправлениях Литвы избирателей бесплатно свозят голосовать

Вильнюс, , 15:30 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Литвы на выборах президента Литвы, основной день голосования которых проходит сегодня, 12 мая, обеспечила жителей отдалённых сельских районов бесплатными автобусами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из 60 самоуправлений Литвы, такие автобусы курсируют в 20: Акмянском, Друскининкайском, Игналинском, Юрбаркском, Каунасском, Кедайняйском, Пагегяйском, Пасвалисском, Расейняйском, Риетавском, Рокишском, Шакяйском, Шальчининкайском, Ширвинском, Швенчёнском, Тракайском, Укмергском, Варенском, Вильнюсском и Зарасайском районах.

Бесплатно на таких автобусах разрешено ездить и наблюдателям за выборами.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.