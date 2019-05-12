Опрос-подсказка за кого голосовать на выборах президента рассмешил литовцев

Вильнюс, , 15:10 — REGNUM При поддержке литовского Центризбиркома, специально под выборы президента Литвы, основной день голосования которых проходит сегодня, 12 мая, в Литве был запущен специальный тест-подсказка для избирателей, которые не определились за кого голосовать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На специальном сайте помещён вопросник. Любое лицо, ответив на ряд вопросов, может графически увидеть, к какому кандидату их личное мнение наиболее близкое. Вопросы — об однополых браках, легализации марихуаны, ограничении протестных акций, интеграции иностранной рабочей силы, свободном рынке, дислокации войск НАТО в Литве и так далее. Всего — 30 вопросов на разные темы.

Варианты ответов, стандартные в таком случае — приводится утверждение, а проходящий тест должен отметить: «полностью согласен», «скорее согласен», «ни да, ни нет», «скорее не согласен», «полностью не согласен» и «у меня нет мнения». Последний вариант отмечен во всех вопросах изначально, как пример, который можно изменить.

После прохождения теста, появляется графическая карта, на которой расположены все кандидаты и отмечена точка, где находится человек, прошедший тест. Таким образом пользователь может увидеть, к кому из кандидатов ближе всего он находится сам.

Если в тесте не отвечать ни на одно из утверждений, и везде оставить изначальный вариант «у меня нет мнения», то точка отвечающего почти полностью совпадает с портретом одного из двух главных фаворитов президентской кампании в Литве — с фотографией экономиста Гитанаса Науседы. Такой результат теста стал предметом шуток среди литовцев в социальных сетях.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.