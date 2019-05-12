Кандидаты в президенты Литвы на кампанию потратили миллион евро

Вильнюс, , 14:30 — REGNUM Кандидаты в президенты Литвы на выборах, основной день которых проходит сегодня, 12 мая, суммарно на избирательную кампанию потратили свыше одного миллиона евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным ЦИК, самый большой бюджет у действующего премьера Саулюса Сквернялиса — свыше 350 тыс. евро. У кандидата от консерваторов Ингриды Шимоните — почти 200 тыс. евро. Экономист Гитанас Науседа провёл свою кампанию почти за 160 тыс. евро. Социал-демократ Витянис Андрюкайтис довольствовался почти 120 тыс. евро. Лидер литовских поляков Вальдемар Томашевски обошёлся 43 тыс. евро, Философ Арвидас Юозайтис — 30 тыс., самовыдвиженец Миндаугас Пуйдокас почти 12 тыс., лидер центристов Наглис Путейкис 6 тыс., а меньше всего на кампанию потратил депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, на предвыборном счету которого — всего 2077 евро.

Кампании кандидатов спонсировали партии, которые их поддерживают, также небольшие суммы могли жертвовать простые жители.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. Второй тур состоится 26 мая.