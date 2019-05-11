Москва, , 20:08 — REGNUM

В Госдуме не оставляют надежду на здравый смысл избранного президента Украины Владимира Зеленского, который должен наложить вето на закон об исключительности украинского языка в республике, передает корреспондент ИА REGNUM11 мая.

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Тот факт, что окружной административный суд Киева отказался сегодня удовлетворить заявление о запрете спикеру Верховной рады Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в Госдуме расценили как «ещё один шаг в сторону языковой сегрегации».

«Закон, в случае окончательного вступления в силу, ещё больше разделит страну, ещё больше оттолкнёт Донецк и Луганск от Киева», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Не оставляем надежды на здравый подход избранного президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе, говорит депутат.

«Зеленский уже обещал проверить закон на предмет соблюдения прав человека и интересов всех граждан, а его команда — пересмотреть «одиозные решения» предыдущего руководства Украины. Именно к таким решениям и будет относиться подписание закона об исключительности украинского языка, если это сделает пока ещё действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский должен понимать, что таким образом под его президентство будет заложена очередная и далеко не самая маленькая «мина», — рассуждает парламентарий.