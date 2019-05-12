Кандидаты в президенты Литвы лгали пенсионерам о размере пенсий

Вильнюс, , 14:02 — REGNUM Выборы президента Литвы, основной день голосования на которых проходит сегодня, 12 мая, не обошлись без изначально нереализуемых предложений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Все девять кандидатов свои программы выстроили на основе лозунгов за социальную справедливость. Например, действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис пообещал, что при его президентстве, уже в середине 2020 года, средняя пенсия в Литве составит 400 евро. Его конкурент от социал-демократов, Витянис Андрюкайтис, пообещал ещё больше — пенсии по 500 евро. При этом он заявил, что это будет минимальная сумма. Правда, достигнуть её он пообещал за три года. Как и бесплатный интернет по всей Литве, механизм роспуска Сейма обществом, и много других обещаний.

Экономист Гитанас Науседа обещал повысить доходы бюджета на 30% (а это сразу дополнительные 2,2 млрд евро), привести Литву в 20-ку стран с самым лучшим образованием, резко сократить разрыв между доходами самых бедных и самых богатых.

Стоит отметить, что все и другие подобные обещания — не во власти решений президента. Инструменты для любых подобных изменений — в руках правительства, но не президента. У президента Литвы, согласно литовской конституции, попросту нет таких прав.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.