Явка на выборах в Литве может оказаться выше за счёт инвалидов

Вильнюс, , 13:30 — REGNUM На выборах президента Литвы, основной день которых проходит сегодня, 12 мая, избиратели с ограниченными возможностями и особыми потребностями смогут в комфортных для себя условиях выразить свою гражданскую волю. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по данным ЦИК Литвы, 69% всех избирательных участков оборудованы пандусами. При этом, отмечалось в ЦИК, задача до выборов ставилась добиться 50%.

Кроме того, избиратели не прикреплены к конкретным участкам для голосования, соответственно, могут выбрать тот, который технически наиболее приемлем.

Главная новинка выборов — бюллетени с шрифтом Брайля, что позволит исполнить свой гражданский долг незрячим гражданам. Помогать глухонемым избирателям намерены с помощью сурдопереводчиков, которые будут доступны по видеосвязи на любом избирательном участке.

Отметим, на прошлых президентских выборах пять лет назад, явка избирателей составила менее 50%. На этот раз одновременно с выборами президента проходит сразу два референдума. В случае явки ниже 50%, оба они будут признаны несостоявшимися.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.