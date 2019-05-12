Соцсети внесли суматоху на выборах президента Литвы

Вильнюс, , 13:21 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Литвы накануне президентских выборов, основной день голосования которых проходит сегодня, 12 мая, вынесла предупреждение о запрете фото и видеосъёмки в кабинках для голосования на избирательных участках, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поводом стало огромное количество «селфи» с отметками за одного из кандидатов в социальных сетях в дни досрочного голосования. В ЦИК Литвы посчитали, что это может повлиять на неопределившихся граждан, особенно в день основного голосования, когда любая агитация запрещена.

В предупреждение литовского избиркома уточняется, фотосъёмка будет трактоваться, как нарушение общественного порядка во время выборов, за что грозит административная ответственность.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.