Литовцы за рубежом на выборах массово не получали бюллетени

Вильнюс, , 13:04 — REGNUM Крайне малая часть граждан Литвы, постоянно проживающих за рубежом, получила бюллетени для голосования на выборах президента и двух референдумах, которые проходят сегодня, 12 мая. Об этом, приводя цитаты, пишет литовская газета Lietuvos rytas.

«Литовцы в Италии массово не получали бюллетени — от Милана до Сицилии», — пишет издание. Низкую активность зарубежных литовцев подтверждают и данные литовского Центризбиркома, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Всего участие в голосование регистрацией декларировало чуть более 55 тыс. избирателей, проживающих за рубежом. При этом, только в одной Великобритании проживает порядка 200−300 тыс. граждан Литвы.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.