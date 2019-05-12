Кандидаты в президенты Литвы заручились разной поддержкой

Вильнюс, , 12:30 — REGNUM Основная поддержка литовских политиков, которые не участвуют в президентских выборах в Литве, проходящих сегодня, 12 мая, распределилась среди трёх фаворитов предвыборной гонки — кандидата от консерваторов Ингриды Шимоните, экономиста Гитанаса Науседы и действующего премьера Саулюса Сквернялиса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Партия Саюдис либералов и её председатель Эугениюс Гентвилас публично призывал голосовать либо за Шимоните, либо за Науседу. Неизвестно, насколько такая поддержка окажется полезной кандидатам, учитывая, что либералы погрязли в коррупционном скандале дела MG Baltic — крупнейшего скандала в новейшей истории Литвы. Партию обвиняют в продавливании за деньги законопроектов, выгодных предпринимателям. Подозревается, что партия и вовсе была создана концерном ради этих целей.

А вот в прошлом дважды президент Литвы Валдас Адамкус заявил, что будет голосовать за Гитанаса Науседу. Впрочем, это выглядит логично, поскольку сам Науседа был занят в предвыборном штабе Адамкуса в 2004 году и помог ему тогда избраться. Позже он стал общественным советником президента по экономическим вопросам.

Председатель парламентской партии «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жемайтайтис поддержал на президентских выборах Саулюса Сквернялиса. Он выразил надежду, что курс действующего правительства продолжится.

Ингрида Шимоните заручилась поддержкой мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис, который сам имеет огромную поддержку в Литве, поддержал Сквернялиса. Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас — Гитанаса Науседу.

Смещённый импичментом экс-президент Литвы Роландас Паксас, в свою очередь, призвал голосовать за Вальдемара Томашевского.

Важной составляющей выборов стал неожиданный ход кандидата в президенты Наглиса Путейкиса, который имеет рейтинг в районе 4%. Он заявил, что, хотя сам и не может уже сняться с выборов, но призывает голосовать не за себя, а за Саулюса Сквернялиса. Если его голоса действительно перейдут к Сквернялису, то исход первого тура становится туманным. Сквернялиса поддержал и шумно вернувшийся в политику, вновь взрастив собственный рейтинг, лидер Партии труда Виктор Успасских.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.