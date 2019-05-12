Букмекеры назвали будущего президента Литвы

Вильнюс, , 12:01 — REGNUM Три главные букмекерские конторы Литвы — Top Sport, Olybet и Betsafe — огласили ставки жителей на кандидатов выборов президента Литвы, основной день голосования которых проходит сегодня, 12 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно приведённым коэффициентам, во второй тур выборов проходят экономист Гитанас Науседа и кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните. Коэффициент действующего премьера Саулюса Сквернялиса — третий и несколько отстаёт от лидеров. Он равен 3,4−5,5 к 1. У Шимоните 3−3,4 к 1, у Науседы — 1,6−1,65 к 1.

При этом исход выборов уже в первом туре оценивается всего с вероятностью 0,8%. Самый вероятный состав второго тура — Науседа против Шимоните. Самый маловероятный — Шимоните против Сквернялиса. При этом жители также скептически расценивают успех двух референдумов, которые одновременно проходят с выборами. То, что явка преодолеет барьер в 50% плюс один голос — коэффициент 11 к 1. Коэффициент «провала» 1,01 к 1.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.