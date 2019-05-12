«Манекены», бизнес «на стволах» и деньги Польше: выборные скандалы в Литве

Вильнюс, , 12:48 — REGNUM Выборы президента Литвы, основной день которых проходит сегодня, 12 мая, на этапе предвыборной кампании не обошлись без скандалов и курьёзов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одним из самых запоминающихся стал скандал вокруг одного из фаворитов гонки, экономиста Гитанаса Науседы. Один из самых вероятных потенциальных будущих президентов через главного лоббиста литовского бизнеса, председателя конфедерации предпринимателей Литвы Валдаса Суткуса, тайно встретился с командующим армией Литвы Витаутасом Жукасом. Когда информация просочилась, её интерпретировали так, что Науседа хочет заручиться поддержкой армии, Жукас — обеспечить будущую карьеру при президенте Науседе, а Суткус — оборонными заказами и будущим бизнесом «на стволах». Стороны обвинения отвергли, но скандал не стихал несколько недель.

«Прокололся» Науседа и на предвыборной рекламе. После появления его главного рекламного клипа быстро выяснилось, что массово голосующие за него в рекламе люди — актёры, которые даже не литовцы. Кадры были выкуплены в международных аудиовизуальных банках. Штаб кандидата объяснил, что просто экономил бюджет, а снимать с реальными людьми, не «манекенами», обошлось бы гораздо дороже.

В скандал с агитацией попал и действующий премьер Саулюс Сквернялис, штаб которого заказал специальную газету про кандидата. Тираж для Литвы — просто фантастический, 200 тыс. экземпляров. Правда выяснилось, что газету печатали в типографии в Польше. В литовских СМИ возмутились — как же он собирается быть президентом, если не поддерживает местного производителя, деньги тратит не в Литве, а в иностранном государстве. Штаб Сквернялиса привёл ровно такое же объяснение, как ранее о рекламе штаб Науседы — просто гораздо дешевле.

Во время дебатов с Саулюсом Сквернялисом приключился и настоящий курьёз. Он, впрочем, как и все претенденты в президенты, задекларировал свой роскошный дом в Вильнюсе за бросовую стоимость, таким образом уйдя от налога на недвижимость. В этом его уличил кандидат Валентинас Мазуронис. Сквернялис неосторожно заявил, что стоимость соответствует и он готов завтра же за эту цену продать дом Мазуронису. «Покупаю», — моментально отреагировал оппонент действующего премьера. На следующий день сконфуженному Сквернялису пришлось сказать, что «жена не согласилась».

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.