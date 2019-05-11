Порошенко подписал протокол допроса по делу о майдане в Киеве

Киев, , 18:23 — REGNUM Протокол допроса по делу о событиях во время майдана-2014 в Киеве подписал президент Украины Пётр Порошенко 10 мая. Об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк в интервью изданию «Украинские Новости».

«Да, (Порошенко) подписал (протокол допроса), — сообщил Горбатюк. — Вчера».

Напомним, 10 мая начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире телеканала ZIK рассказал, что по делу о расстрелах на майдане в Киеве допрашивают в качестве свидетеля президента страны Петра Порошенко.

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