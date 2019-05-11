Суббота, 11 Мая 2019 года
19:30:15 МСК

Порошенко подписал протокол допроса по делу о майдане в Киеве

Политика

«Да, (Порошенко) подписал»

Порошенко подписал протокол допроса по делу о майдане в Киеве
Иллюстрация: Gov.ua
Петр Порошенко

Киев, 11 мая 2019, 18:23 — REGNUM  Протокол допроса по делу о событиях во время майдана-2014 в Киеве подписал президент Украины Пётр Порошенко 10 мая. Об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк в интервью изданию «Украинские Новости».

«Да, (Порошенко) подписал (протокол допроса), — сообщил Горбатюк. — Вчера».

Напомним, 10 мая начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире телеканала ZIK рассказал, что по делу о расстрелах на майдане в Киеве допрашивают в качестве свидетеля президента страны Петра Порошенко.

Читайте также: В Генпрокуратуре Украины рассказали о допросе Петра Порошенко

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить