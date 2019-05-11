Ремонт «Дружбы»: Лукашенко запретил останавливать транзит нефти из РФ

Минск, , 17:13 — REGNUM После того, как в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба» стала поступать некачественная нефть, официальный Минск не стал останавливать транзит черного золота из России. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.

«Я в очередной раз, когда грязь эта пошла, … запретил останавливать участки нефтепровода, чтобы еще большего ущерба России не нанести», — отметил Лукашенко.

По его словам, Российская Федерация не может полностью заменить эту артерию, поэтому белорусская сторона «приостановила всякие ремонты».

Президент Белоруссии напомнил, что в стране, по его распоряжению, планировалось начать ремонт сразу нескольких аварийных участков нефтепровода «Дружба».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информацию о том, что по нефтепроводу «Дружба» из России идет загрязненная хлорорганическими соединениями нефть, сообщили сотрудники белорусского концерна «Белнефтехим» 19 апреля. То, что в нефтепровод «Дружба» попал дихлорэтан, позже подтвердили и в Минэнерго России.

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