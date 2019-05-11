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Пакистан и Таджикистан планируют расширить торговлю сельхозтоварами

Политика

Стороны договорились провести заседание совместной рабочей группы в рамках сессии межправительственной комиссии

Пакистан и Таджикистан планируют расширить торговлю сельхозтоварами
Ninara
Рисовое поле. Таджикистан

Исламабад, 11 мая 2019, 15:54 — REGNUM  Вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности обсудили посол Таджикистана в Пакистане Исматулло Насредин и федеральный министр продовольственной безопасности и исследований Пакистана Сахибзаде Мухаммад Мехбуб Султан. Об этом сообщили в департаменте информации МИД Таджикистана.

Во время переговоров стороны обсудили повышение уровня взаимной торговли продуктами сельского хозяйства. Стороны также договорились провести заседание совместной рабочей группы и организовать обмен опытом между экспертами обеих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля посол Таджикистана Исматулло Насредин выручил верительные грамоты президенту Пакистана Арифу Алви. Во время переговоров стороны обсудили реализацию энергетического проекта CASA-1000.

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