Пакистан и Таджикистан планируют расширить торговлю сельхозтоварами

Исламабад, , 15:54 — REGNUM Вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности обсудили посол Таджикистана в Пакистане Исматулло Насредин и федеральный министр продовольственной безопасности и исследований Пакистана Сахибзаде Мухаммад Мехбуб Султан. Об этом сообщили в департаменте информации МИД Таджикистана.

Во время переговоров стороны обсудили повышение уровня взаимной торговли продуктами сельского хозяйства. Стороны также договорились провести заседание совместной рабочей группы и организовать обмен опытом между экспертами обеих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля посол Таджикистана Исматулло Насредин выручил верительные грамоты президенту Пакистана Арифу Алви. Во время переговоров стороны обсудили реализацию энергетического проекта CASA-1000.

Читайте также: Посол Таджикистана вручил верительные грамоты главе Пакистана