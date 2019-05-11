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Глава Таджикистана публично допросил и уволил сотрудника таможни

Политика

Сюжет с опросом показал государственный телеканал «Таджикистан»

Душанбе, 11 мая 2019, 15:43 — REGNUM  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон уволил сотрудника таможенной службы Шахбоза Раджабзода после публичного допроса и уличения во лжи, передает государственный телеканал «Таджикистан».

Во время встречи с работниками финансовой, банковской, таможенной и налоговой сфер республики глава государства позвал на трибуну одного из работников таможни и задал вопросы относительно государственной службы.

Рахмон спросил, сколько домов и автомобилей имеет госслужащий, какое учебное заведение оканчивал, а также обратил внимание на служебные недостатки сотрудника.

«Пойдешь, напишешь заявление, и уйдешь. Учитываю твои молодые года, иначе сел бы в тюрьму, не меньше, чем на 15 лет! Возвратишь деньги, которые перевел за рубеж», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с работниками финансовой, банковской, таможенной и налоговой сфер республики. Глава государства выразил обеспокоенность ростом коррупции в министерстве финансов Таджикистана.

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