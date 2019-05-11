«Развод» Филарета и Епифания: как храмы делить будем?

Станислав Стремидловский, , 14:21 — REGNUM

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет объявил о начале наступательной операции против главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Филарет отправил письма епископату ПЦУ, приглашая собраться 14 мая на «братской встрече», чтобы поговорить о «текущей ситуации». По информации украинского телеканала ТСН, на ней будут обсуждаться перспективы восстановления Украинской православной церкви Киевского патриархата, к руководству которой почетный патриарх намерен вернуться. При этом в интервью телеканалу он заявил, что «Киевский патриархат не ликвидирован. Не ликвидирован… Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал». В свою очередь Епифаний сообщил, что его на «братскую встречу» не приглашали. Он также признал наличие конфликта с Филаретом, с которым после учреждения Православной церкви Украины они ни разу не сослужили вместе. «Говорить сейчас о каком-то возвращении неуместно, — подчеркивает Епифаний. — Если мы возвращаемся в прошлое — автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию, это возвращение к тому состоянию, в котором мы находились до 11 октября, до соответствующих решений со стороны Константинопольского патриархата».

«Развод» между двумя церковными лидерами прежде всего касается самой ПЦУ, образованной из непризнанных УПЦ КП, Украинской автокефальной православной церкви и нескольких архиереев и клириков, покинувших каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата. Епископам новосозданной Церкви сейчас предстоит сделать непростой выбор: быть вместе с Филаретом или с Епифанием. Однако это не только внутренний процесс, слишком много внешних игроков было подключено и задействованы до сих пор в межцерковном расколе на Украине, одним из эпизодов которого стало создание с подачи константинопольского патриарха Варфоломея так называемой «независимой поместной Церкви». Определяться придется и некоторым другим религиозным конфессиям, правительственным чиновникам и украинским силовикам с боевиками. Попробуем предварительно оценить, сколько и какие дивизии могут собрать противостоящие друг другу стороны.

Начнем с Церквей. Судя по всему, на сторону Епифания встанет Украинская греко-католическая церковь во главе с архиепископом Святославом Шевчуком. Оба лидера и раньше демонстрировали близость позиций по политическим и религиозным вопросам, публично показывали и личную приязнь. Митрополит поздравил коллегу (5 мая) с днем рождения, поблагодарив его за «поддержку дружеских отношений между обеими Церквами и непоколебимую патриотическую позицию». В свою очередь глава униатов, выступая (9 мая) в Филадельфии, особо оценил подобную любезность: «Этот текст (поздравления — С.С.) они опубликовали на своих официальных веб-ресурсах. Беспрецедентная вещь. До сих пор такого не было. Хоть мы писали много писем нашим братьям православным на завершении Синода, никогда не было от них ответов. А этот жест я лично воспринял как жест действительно большой открытости». Шевчук выразил надежду, что Православная церковь Украина будет развиваться, укрепляться и будет открытой к экуменическому диалогу.

Соответственно, можно предполагать, что греко-католики поддержат Епифания всеми имеющимися своими ресурсами, включая «государственный». Кое-кто уже проклюнулся. Директор департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш, униат по вероисповеданию, в комментарии порталу ZIK призвал очень осторожно относиться к заявлениям о восстановлении УПЦ Киевского патриархата и «не преувеличивать». По его словам, «возвращения к прежней структуре нет и быть не может — решением поместного собора УПЦ КП, который состоялся 15 декабря 2018, голосами всех членов собора принято, что УПЦ КП и УАПЦ прекращают свое существование… В этой ситуации речь может идти только о создании новой структуры, но это, конечно, будет негативно воспринято и на Украине, и за рубежом». Юраш отметил, что 6 мая у него состоялся разговор в Стамбуле с патриархом Варфоломеем, который четко обозначил, что Фанар поддерживает ПЦУ, а «к тем, кто совершит раскол, будут задействованы средства церковного наказания».

Предполагаем, что чиновник министерства культуры общался с Варфоломеем, будучи на свадьбе своего сына Святослава Юраша, которого обвенчали в кафедральном соборе Константинопольского патриархата в Стамбуле. Святослав является советником по внешней политике избранного президента Украины Владимира Зеленского. Понятно, куда он будет тянут своего шефа, явно не в сторону Филарета. При этом 8 мая глава ПЦУ провел встречу с министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым, которого считают одним из тех, кто внес внушительный вклад в победу Зеленского. Как сообщается, Аваков отметил, что «независимая Украинская Церковь — это драгоценное достояние украинского народа», поэтому «защита ее целостности является одним из самых высоких приоритетов для государства», и заверил, что «права общин на определение и свободный переход в Православную Церковь Украины будут защищены». Со своей стороны Епифаний подчеркнул, что процесс перехода общин должно быть мирным и добровольным. И до недавнего времени такого рода фразы воспринимались однозначно в контексте захватов приходов УПЦ Московского патриархата.

Однако в том случае, если УПЦ Киевского патриарха будет возобновлена, перед епархиями, монастырями и храмами Православной церкви Украины встанет проблема, с кем быть — Филаретом или Епифанием. Учитывая, что до сих пор переходы общин из одной конфессии в другую вопреки «принципиальной позиции» украинских чиновников и церковных деятелей не были мирными и сопровождались давлением со стороны государства, на первый взгляд преимущество как будто бы за главой ПЦУ. Однако почетный патриарх тоже не лыком шит. Его союзниками способны стать парамилитаризованные группы боевиков. Напомним, что в мае 2017 года Филарет подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с «Правым сектором» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в апреле 2018 года с ними же обсудил «силовую защиту прихожан», желающих с храмом перейти в УПЦ КП. А в конце апреля этого года почетный патриарх вручил награды членам неонацистской группировки С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая, по слухам, сотрудничает со Службой безопасности Украины. Так что все только начинается.