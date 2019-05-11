В ОБСЕ обеспокоились блокировкой сайтов в Казахстане

Нур-Султан, , 13:52 — REGNUM Временная блокировка социальных сетей оппозиционных СМИ в Казахстане вызвала обеспокоенность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По мнению представителя ОБСЕ, власти в Казахстане должны обеспечить неограниченный доступ к интернету, и свободны поток информации. Ранее решение о блокировке вызвало реакцию со стороны организации «Репортеры без границ».

Напомним, 9 мая в Казахстане наблюдались проблемы с доступом к некоторым социальным сетям и мессенджерам, а также к некоторым новостным сайтам. В компании Kcell сообщили, что сбои в доступе к интернету связаны с техническими работами.

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