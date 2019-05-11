Стеснительный Токио: принципиальное заявление Лаврова для него «резкость»

Анатолий Кошкин, , 13:23 — REGNUM

В ходе своего выступления по итогам прошедших в Москве переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым его японский коллега Таро Коно рассказал о «резких высказываниях» в ходе предыдущей и нынешней дискуссии. Дословно (в переводе) японец сказал следующее: «В этот раз, как и во время февральской нашей встречи, у нас дискуссия иногда доходила до резких высказываний, но мы с министром Лавровым встречались не первый раз, у нас сложились доверительные отношения, что позволяет нам общаться достаточно откровенно. Только что прозвучало упоминание про итоги Второй мировой войны. Но вы же знаете, между Японией и Россией из-за нерешенности территориального вопроса мирный договор не был заключен».

Как видно, прямого обвинения Лаврова в «резких высказываниях» в словах Коно нет. Но у нас, в том числе на уровне МИД России, эти слова были восприняты чуть ли не как обвинение в адрес нашего министра. На его защиту тотчас же встала директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, отметившая: «Выступая с заявлением по итогам переговоров, глава внешнеполитического ведомства Японии среди прочего сказал буквально следующее: «Дискуссия доходила до резких высказываний». Лавров усмехнулся». По ее словам, присутствовавшие на переговорах лица (на выступлениях по итогам переговоров — А.К.) переглянулись между собой, не понимая, что имел в виду Коно. Захарова резюмировала, что у россиян и японцев, вероятно, «разное представление о «резких высказываниях».

Сгладить впечатление от выраженного таким образом недовольства Коно высказываниями своего российского партнера попытался и японский МИД. Из сообщения РИА Новости из Токио: «Заместитель пресс-секретаря МИД Японии Мицуко Сино объяснила слова главы ведомства Таро Коно о «резких высказываниях» на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым… В ходе заявления для прессы Коно отметил, что дискуссия иногда доходила «до резких высказываний». При этом он подчеркнул, что доверительные отношения с Лавровым «позволяют общаться достаточно откровенно». Однако в российском МИД слова Коно вызвали недопонимание. Как отметила Сино, подобная ситуация возникла из-за разницы в восприятии слова «резкий» в русском и японском языках.

«Мы не можем углубляться в детали о том, какая часть была весьма резкой. Но, может быть, это различия в переводе. «Резкий» для нас означает очень откровенный и открытый, прямой разговор, разговор «лицом к лицу», — сказала представитель МИД Японии.

В действительности же было сказано «токи ни канари хагэсий яритори то нару кото мо аримасита», что дословно означает «временами дело доходило до весьма резкого обмена (мнениями)» — 時には激しいやりとりになることもありました. Возможно, автор этих строк не достаточно глубоко владеет японским языком, чтобы понять слово «хагэсий» как «откровенный и открытый». Но, чтобы не говорили представители МИД Японии, это совершенно разные по смыслу понятия, и обвинять в данном случае переводчика, по крайней мере, несправедливо. Такого же мнения о значении данных слов придерживаются и носители японского языка, с которыми я на всякий случай проконсультировался. Так что Коно-сан сказал то, что хотел донести до российских коллег. А именно — свое и, думается, не только свое недовольство недавними принципиальными публичными заявлениями министра иностранных дел РФ.

Напомним, что Лавров говорил о неприемлемости японской позиции в отношении принадлежащих нашей стране Курильских островов. В частности: «Вопросы суверенитета над островами не обсуждаются, это территория Российской Федерации. В законодательстве Японии эти острова обозначены как «северные территории», что, конечно же, неприемлемо для Российской Федерации». Не эти ли обескураживающие японцев слова были восприняты в Токио как «резкие высказывания»? Ибо в Токио с горбачевских и ельцинских времен привыкли к обтекаемым, покрытым дипломатическим флером двусмысленным выражениям на эту тему тогдашних российских дипломатов. А тут впервые прямым текстом объявлено, что японская позиция по островам «неприемлема», а, значит, не может быть принята при обсуждении условий заключения мирного договора.

Хотелось бы верить, что заявленная МИД России новая, более принципиальная, чем ранее, позиция будет положена в основу дальнейших российско-японских переговоров любого уровня, что, полагаю, заставит и Токио вносить коррективы в свою политику и стратегию в вопросе об отторжении от России законно ей принадлежащих дальневосточных территорий. И вопреки пессимистам и скептикам такое уже происходит. Вернувшись из Москвы в Японию, Коно выступил в городе Саппоро на острове Хоккайдо, граничащим с российскими Курилами и Сахалином. «Нужно завершить переговоры, продумав различные комбинации, которые бы удовлетворили обе стороны, поскольку без этого мирный договор не удастся ратифицировать в парламентах двух стран, — отметил он. — Если одна сторона получит все, а другая — ничего, то она такой документ не примет».

Коснувшись своего недавнего визита в Россию, он отметил, что в ходе состоявшихся там дискуссий «были довольно горячие моменты», тем самым подтвердив свои сказанные в Москве слова о «резком обмене мнениями». Так что переводчики здесь не при чем…