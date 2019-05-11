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Назарбаев вручил российскому бизнесмену орден «Дружбы»

Политика

Награда вручена за значительный вклад в укрепление дружбы между Россией и Казахстаном

Нур-Султан, 11 мая 2019, 13:05 — REGNUM  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил российскому бизнесмену Алишеру Усманову орден «Достык» («Дружбы») первой степени. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе бывшего главы государства.

Отмечается, что государственная награда была вручена за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле основатель компании USM Holdings Алишер Усманов занял девятую строчку рейтинга самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в $12,6 млрд.

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