Назарбаев вручил российскому бизнесмену орден «Дружбы»

Нур-Султан, , 13:05 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил российскому бизнесмену Алишеру Усманову орден «Достык» («Дружбы») первой степени. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе бывшего главы государства.

Отмечается, что государственная награда была вручена за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле основатель компании USM Holdings Алишер Усманов занял девятую строчку рейтинга самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в $12,6 млрд.

Читайте также: Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов РФ