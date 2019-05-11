Президент Косово: вражда между албанцами страшнее сербских пуль

Приштина, , 11:05 — REGNUM 10 мая президент Косово Хашим Тачи заявил, что раздоры между албанскими политическими силами в Албании и Косово вредят албанскому народу:

«Возникла такая ситуация, что если кто-то появляется на политической сцене в Косово и думает иначе, то он предатель, подлец и работает на Великую Сербию. Я всю свою жизнь посвятил делу свободы и независимости Косово и очень горд этим. Я воевал против Сербии с оружием в руках, однако те пули, которые летели в меня и моих соратников не были страшнее той злобы, которая разжигает повсюду вражду между албанцами или ищет повсюду вражеские заговоры».

Подобным образом президент Косово косвенно парировал заявление экс-президента Албании Сали Бериши, который ранее обвинил его в пособничестве сербскому руководству.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Тачи заявил, что албанские политические силы не должны использовать ложный патриотизм или антипатриотизм при проведении избирательных кампаний местного и национального масштаба.

По мнению Тачи росту напряженности в отношениях между албанскими политическими силами способствовали иностранные государства, которые открыто отдавали одним албанским политическим силам предпочтение перед другими. В завершение Тачи заявил о необходимости единства как между албанцами, так и между западными странами, в особенности странами большой пятерки (США, Великобритания, Италия, Франция, ФРГ).