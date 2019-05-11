В Македонии опасаются, что переговоры с ЕС не начнутся в июне

Скопье, , 11:15 — REGNUM 9 мая в Северной Македонии прошли празднования, посвященные Дню Европы. Мероприятие было организовано правительственным Секретариатом по делам Европы.

В ходе празднества с речью выступили новоизбранный президент Стево Пендаровски, заместитель премьер-министра страны по европейским делам Буяр Османи и посол Евросоюза Самуэль Жбогар.

Македонские СМИ с неудовольствием отметили, что в своем выступлении представитель ЕС очень осторожно высказался о возможном начале переговоров о вступлении страны в ЕС:

«Здесь я нахожусь в стране, которая принимает серьезные решения и проводит реформы. В стране, которая приносит Балканам добрые вести. Сегодня я не могу сообщить о начале переговоров, поскольку это решают страны-члены ЕС».

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», посол ЕС призвал жителей Македонии сплотиться и заявил, что теперь, по прошествии нескольких избирательных циклов, разделивших страну, пришло время политикам и политическим партиям отбросить в сторону разногласия — как идеологические и этнические, так и личные:

«Пришло время проявить единство и интенсифицировать усилия, во-первых, для того, чтобы переговоры начались, во-вторых, чтобы они шли успешно. Это подтвердили все партии парламента, и это то, чего ожидают от вас граждане. Как и прошлом, так и теперь ЕС поддержит вас на этом пути».

Напомним, ранее глава МИД ЕС Федерика Могерини призывала страны-участницы ЕС начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС, заявляя, что Балканы — неотъемлемая часть Европы.