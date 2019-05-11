Индия участвует в учениях США, Филиппин и Японии в Южно-Китайском море

Нью-Дели, , 11:12 — REGNUM Индия приняла участие в совместных военно-морских учениях США, Филиппин и Японии в Южно-Китайском море. Об этом 10 мая сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

В маневрах в Южно-Китайском море приняли участие американский ракетный эсминец «Уильям П. Лоуренс», японский авианосец «Изумо» и филиппинское патрульное судно «Андрес Бонифасио». В ходе учений индийская сторона была представлена эсминцем «Калькутта» и танкером-заправщиком «Шакти». Продолжительность учений составляет шесть дней. По сообщению ВМС Индии, основной целью военно-морских учений является «расширение сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, а также развитие профессионального взаимодействия между странами-участницами».

Напомним, что Китай претендует почти на всю территорию Южно-Китайского моря. В связи с этим совместные учения флотов Индии, США, Японии и Филиппин рассматриваются как прямой вызов КНР.