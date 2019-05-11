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Премьер Пакистана посоветовал гражданам «держаться»

Политика

Глава правительства пообещал, что страна выдержит испытание инфляцией

Премьер Пакистана посоветовал гражданам «держаться»
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Пакистан

Исламабад, 11 мая 2019, 11:08 — REGNUM  10 мая, выступая на церемонии закладки Больницы матери и ребенка в Равалпинди (провинция Панджаб), премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал сограждан «держаться» перед лицом инфляции.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава правительства заявил, что осознает проблемы пакистанцев, столкнувшихся с повышением цен на важнейшие товары, такие как газ, бензин, электроэнергия и даже продукты. По словам Имрана Хана, повышение цен на электроэнергию и газ вызвано огромными долгами сектора, которые необходимо выплатить, чтобы восстановить полноценное снабжение. Премьер-министр признал, что так как возможности занимать уже нет, гражданам придется «жить с трудностями» до тех пор, пока государство не справится с этими трудностями.

Имран Хан пообещал, что молодежь сможет получить займы, чтобы начать свой собственный бизнес, сельские жители — крупный рогатый скот, а беднейшие слои населения — карточки для бесплатного медицинского обслуживания. По словам премьер-министра, страна «на этот раз преодолеет» испытание инфляцией.

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Зарубежная хроника
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