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Адвокат Трампа побоялся ехать в Киев собирать компромат на Байдена

Политика

Рудольф Джулиани не рискнул

Адвокат Трампа побоялся ехать в Киев собирать компромат на Байдена
Crzrussian
Рудольф Джулиани

Вашингтон, 11 мая 2019, 10:43 — REGNUM  Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что он побоялся ехать в Киев из-за высокой вероятности встретить там «врагов США» и «врагов президента». Об этом Джулиану заявил в интервью Fox News.

По словам Джулиани, он отменил свой визит в столицу Украины, так как опасается встретить там определённых людей.

«Я не поеду, потому что думаю, что встречусь с группой людей, которые являются врагами президента… в некоторых случаях — врагами США», — сказал Джулиани, комментируя отказ от ранее анонсированного визита в украинскую столицу.

Напомним, что ранее стало известно о поездке Джулиани в Киев, где он хотел побудить власти Украины провести ряд расследований. В частности, речь шла о возможном расследовании связи сына бывшего вице-президента США Джо Байдена с газовой компанией, которая принадлежит украинскому олигарху.

Стоит отметить, что Байден рассматривается как наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на предстоящих в 2020 году выборах президента США. Компромат на Байдена был бы выгоден республиканской администрации во главе с Трампом, который намерен участвовать в выборах 2020 года.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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