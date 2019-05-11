Министерство торговли Турции поддержит экспорт авиационной промышленности

Анкара, , 18:15 — REGNUM Министерство торговли Турции содействует сотрудничеству турецких поставщиков с транснациональными компаниями, лидирующими в высокотехнологичном секторе продукции с большой добавленной стоимостью. При этом особое внимание уделяется авиационной промышленности. В 2019 году для этих целей Министерство выделяет порядка 500 млн долларов. Планируется, что этот шаг облегчит турецким компаниям доступ к международным рынкам высокоточной продукции и повысит общие показатели экспорта. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в связи с этими планами была проведена Конференция по цепи поставок и экспорта авиационной промышленности. Она направлена на улучшение взаимодействия турецких производителей с глобальными корпорациями. Сообщается, что в конференции, проведенной вместе с компанией Boeing, приняла участие министр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан. Кроме того, Министерство торговли Турции реализует программу поддержки глобальной цепи поставок. В ее рамках обеспечивается до 50% доходов, извлекаемых турецкими компаниями, занятыми в автомобильной и авиационной промышленности, а также машиностроении. Поддержку такого рода получают 58 турецких компаний.