Суббота, 11 Мая 2019 года
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В Турции начались учения Anadolu Yıldızı-2019

Политика

У берегов города Измир проводятся поисково-спасательные учения

Анкара, 11 мая 2019, 11:04 — REGNUM  В рамках стартовавших у берегов турецкого города Измир двухдневных совместных поисково-спасательных учений Anadolu Yıldızı-2019 (Анатолийская звезда-2019) отрабатывается сценарий спасения людей с терпящего бедствие судна. Операция проводится в Эгейском море между островами Сакыз (греческое название: Хиос) и Мидилли (Греческое название: Лесбос). В ней задействованы подразделения Вооруженных сил Турции, в том числе ВВС, внутренних войск и береговой охраны Турции.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, представитель ВВС Турции генерал-лейтенант Зия Джемаль Кадыоглу отметил эффективное применение в ходе учений международной спутниковой поисково-спасательной системы. Генерал-лейтенант Кадыоглу, в частности, сообщил, что главной целью учений является отработка навыков совместных действий в рамках поисково-спасательных операций. Известно, что за ходом учений следят 16 наблюдателей из 8 стран мира.

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Зарубежная хроника
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