Президент Турции: мы намерены стать полноправным членом ЕС

Анкара, , 17:11 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по случаю Дня Европы опубликовал сообщение, в котором заявил: «Вступление нашей страны в ЕС как полноправного члена, наряду с политическим, экономическим и социальным вкладом, сделает ЕС масштабнее и влиятельнее, сделает его глобальным актором. В то же время, нет никаких оснований годами подвергать Турцию дискриминационным процедурам из-за препятствий, чинимых некоторыми странами-членами. Несмотря на двойные стандарты, с которыми мы столкнулись в процессе переговоров, мы полны решимости достигнуть нашей стратегической цели полноправного членства в ЕС».По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что проект Европейского Союза 69 лет назад вошёл в повестку как проект объединения под одной крышей разных культур, народов и религий, проект мирной стабильности. Он отметил: «Те институты, которые вдохнули жизнь в ЕС 9 мая 1950 года, сегодня столкнулись с такими испытаниями, как культурный расизм, дискриминация, противодействие миграции, а также главной проблемой — исламофобией. Растут угрозы, порождаемые высказываниями некоторых популистов западной политической арены, порождающих межэтническую и межконфессиональную рознь». Реджеп Тайип Эрдоган также добавил: «Я верю, что наши европейские партнёры предоставят нашей стране необходимую поддержку, дистанцированную от политики и высказываний, скрывающих переговорный процесс». В заключение глава турецкого государства поздравил всех европейцев и, главным образом, собственных сограждан, с Днём Европы.