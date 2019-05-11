Президент Турции: выборы проводятся заново из-за вопиющих нарушений

Анкара, , 10:32 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган встретился с представителями бизнес-кругов Анкары. В ходе встречи он касательно проведения новых выборов в Стамбуле заявил: «В результате, Высшая избирательная комиссия Турции произвела оценку ситуации и вынесла решение о проведении новых выборов 23 июня 2019 года. Обратите внимание, то, что происходит, вовсе не является заменой победившего на выборах кандидата другим. То, что происходит, — это проведение заново выборов, которые не могут считаться достоверными и легитимными из-за выявленных случаев вопиющих нарушений, коррупции и противоправных действий».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что все претензии в связи с результатами муниципальных выборов, составленные согласно закону, подавались сперва в местные избирательные органы, а потом и в Высшую избирательную комиссию Турции. Он подчеркнул: «В условиях выборов, результаты которых дошли до того, что оспаривались на каждой стадии, от нарушений на урнах до недействительности бюллетеней, вынесенное решение верно».Турецкий лидер также сообщил, что одним из важнейших факторов, повлиявших на решение Комиссии, стали нарушения, совершенные ответственными за урны, другим — упущения при подсчёте голосов, повлекшие к оспариванию 42 тысяч голосов в 123 урнах. Президент добавил: «Те, кто совершил противоправные действия, привлечены к ответственности, мы также заявляем об их вине. Ибо участники коррупционных схем не останутся в выигрыше».