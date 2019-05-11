Суббота, 11 Мая 2019 года
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Япония и Россия продолжат экономическую деятельность на «спорных островах»

Политика

В мае в Москве состоятся переговоры, в ходе которых будут выработаны правовые аспекты совместной экономической деятельности двух государств на спорных территориях

Япония и Россия продолжат экономическую деятельность на «спорных островах»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Шикотан

Токио, 11 мая 2019, 10:35 — REGNUM  Министры иностранных дел России и Японии договорились ускорить процесс разработки конкретных планов осуществления совместной экономической деятельности на группе островов, которые являются предметом территориальных споров, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Министр иностранных дел Японии Таро Коно на совместном брифинге после встречи заявил, что с его стороны были приложены все усилия, чтобы переговоры были конструктивными, и признался, что в некоторые моменты диалог с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым накалялся, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Следующий раунд переговоров пройдет 20 и 21 мая в Москве, на которых планируется выработать правовые аспекты совместной экономической деятельности в области аквакультуры, тепличного хозяйства, туризма, ветроэнергетики и сокращения отходов.

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Зарубежная хроника
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