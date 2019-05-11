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Датская народная партия требует контроля границ вопреки Шенгену

Политика

Датская народная партия, возглавляемая Кристианом Туельсеном Далем, поддержит только то правительство, которое обязуется ввести постоянный контроль государственных границ Дании

Копенгаген, 11 мая 2019, 10:25 — REGNUM  Представители Датской народной партии («DF») 9 мая, впервые в ходе предвыборной кампании выдвинули требование о том, что новое правительство, каким бы оно ни было, должно будет ввести постоянный контроль государственной границы. Это требование адресовано прежде всего двум фаворитам парламентских выборов Дании 2019 года: Ларс Лёкке Расмуссену (глава партии «Венстре») и Метте Фредериксен (председатель социал-демократов), пишет датская газета «JydskeVestkysten» («Западный берег Ютландии»).

Введение постоянного контроля на границах между государствами ЕС (речь идет о сухопутной границе между Данией и ФРГ) для Дании в настоящее время невозможно из-за участия страны в Шенгенском соглашении, которое допускает лишь введение такого контроля на 6 месяцев.

Председатель Датской народной партии Кристиан Туельсен Даль, однако, считает, что Дания может выйти из соглашения.

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Зарубежная хроника
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