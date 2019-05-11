Датская народная партия требует контроля границ вопреки Шенгену

Копенгаген, , 10:25 — REGNUM Представители Датской народной партии («DF») 9 мая, впервые в ходе предвыборной кампании выдвинули требование о том, что новое правительство, каким бы оно ни было, должно будет ввести постоянный контроль государственной границы. Это требование адресовано прежде всего двум фаворитам парламентских выборов Дании 2019 года: Ларс Лёкке Расмуссену (глава партии «Венстре») и Метте Фредериксен (председатель социал-демократов), пишет датская газета «JydskeVestkysten» («Западный берег Ютландии»).

Введение постоянного контроля на границах между государствами ЕС (речь идет о сухопутной границе между Данией и ФРГ) для Дании в настоящее время невозможно из-за участия страны в Шенгенском соглашении, которое допускает лишь введение такого контроля на 6 месяцев.

Председатель Датской народной партии Кристиан Туельсен Даль, однако, считает, что Дания может выйти из соглашения.