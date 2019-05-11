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Вице-премьер Туркмении получила выговор от президента Бердымухамедова

Политика

Бердымухамедов разбирается со СМИ

Ашхабад, 11 мая 2019, 09:49 — REGNUM  Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру республики Бахаргуль Абдыевой за то, что она ослабила контроль над деятельностью подчинённых ей руководителей. Об этом сегодня, 11 мая, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Распоряжение о вынесении выговора вице-премьеру Абдыевой президент Бердымухамедов подписал на заседании правительства по видеосвязи. Он обратил внимание вице-премьера Абдыевой, которая курирует культуру и средства массовой информации, на ослабление контроля над деятельностью руководителей этой сферы и снижение уровня требовательности к ним.

«В ряде тех или иных ведомств со стороны руководящих работников часто нарушаются порядок и дисциплина, допускаются различные негативные явления», — сказал президент Туркмении.

Строгий выговор с последним предупреждением был вынесен председателю Туркменской государственной издательской службы Акмырату Худайбердиеву, который находится в сфере контроля вице-премьера Абдыевой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад Бердымухамедов принял строгие меры воздействия в отношении Государственного комитета Туркмении по телевидению, радиовещанию и кинематографии, который также находится в сфере контроля вице-премьера Абдыевой. В частности, был уволен директор телерадиоканала «Мирас» (Наследие) Бяшим Атаев за «серьезные недостатки в работе». Председателю госкомитета Туркмении по телевидению, радиовещанию и кинематографии Нурмаммету Гарлыеву был объявлен строгий выговор с последним предупреждением. От Гарлыева президент потребовал в кратчайшие сроки исправить допущенные в работе недостатки.

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Политика Туркмении
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