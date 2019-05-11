«Большая семерка» проведет учения по отражению кибератаки

Париж, , 09:13 — REGNUM Страны «Большой семёрки» (G7) впервые проведут совместные учения по отражению кибератаки на финансовый сектор. Об этом сообщает Reuters.

Организатором учений, запланированных на июнь, выступит центральный банк Франции. Ожидается, что в трёхдневном мероприятии примут участие 24 организации, включая центральные банки и министерства финансов стран G7, а также крупные частные финансовые организации.

Издание отмечает, что именно финансовый сектор является наиболее распространённой целью кибератак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле представители США и Японии договорились о включении кибератак в список угроз, совместное противодействие которым предусматривается японо-американским Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности.

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