США не дали визы членам российской делегации на конференции ООН по ДНЯО

Нью-Йорк, США, , 08:41 — REGNUM Власти США отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов, которые должны бил принять участие в работе комитета Организации Объединённых Наций по подготовке обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 2020 года. Об этом сообщил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, выступая на заседании комитета 10 мая.

«В результате противоправных действий США сразу несколько российских официальных представителей так и не смогли принять участие в нашем с вами форуме», — сказал Ермаков.

Он подчеркнул, что в случае, если подобные противоправные действия будут повторятся в будущем, то конференцию придется перенести из США в другую страну. Ермаков потребовал, чтобы до конца 2019 года всем членам российской делегации на конференции по ДНЯО-2020 были выданы американские визы для въезда. Если же визы так и не будут выданы, то конференцию придется переносить в другие страны.

«Секретариату ООН придется вести дело к организации проведения конференции по ДНЯО-2020 в Женеве, в Вене или в столице любого другого государства, способного ответственно подходить хотя бы к выполнению своих организационно-технических обязательств перед ООН», — подчеркнул Ермаков.

Он также призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша взять этот вопрос под свой личный пристальный контроль и предотвратить совершение со стороны США противоправных действий в отношении официальных представителей государств-членов ООН.

Стоит отметить, что власти США регулярно либо отказывают, либо задерживают выдачу виз российским дипломатам и официальным лицам.