Порошенко ответил Зеленскому на сравнение с ворующим туристом и уткой

Киев, , 08:26 — REGNUM Администрация пока ещё действующего президента Украины Петра Порошенко ответила избранному президенту страны Владимиру Зеленскому на сравнение с туристом. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице администрации президента Украины в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избранный президент Зеленский сравнил поведение действующего президента Порошенко в его последние дни у власти с поведением туриста в египетском отеле, который «никак не остановится — тянет полотенца, тапочки, берет все подряд со шведского стола». Также Зеленский потребовал от Порошенко «сдать ключи и расчитаться за мини-бар».

Порошенко и его люди решили в долгу не оставаться. В администрации напомнили, что Зеленский пока ещё только избранный президент Украины, а вот Порошенко — действующий и именно он несет ответственность за ситуацию в стране до инаугурации Зеленского.

«Украина — это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому», — подчеркнули в администрации Порошенко.

Также там добавили, что процесс передачи власти — дело сложное.

Напомним, что в свои последние дни у власти Порошенко сделал несколько кадровых назначений, в том числе сменил главу Национальной гвардии. Зеленский указал на эти попытки Порошенко успеть с некоторыми назначениями в армии и судебной системе. Такое поведение Порошенко Зеленский назвал «политическими судорогами хромой утки».

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