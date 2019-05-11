Осло, Норвегия, 11 мая 2019, 08:07 — REGNUM
Король Норвегии Харальд V принял верительные грамоты посла Казахстана Еркина Ахинжанова. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Казахстана в Норвегии.
Во время переговоров монарх выступил за укрепление всесторонних связей между Казахстаном и Норвегией, отметив необходимость изучения общей истории и развития спорта.
Казахстанский дипломат отметил, что Норвегия служит для Казахстана примером для проведения реформ в республике. Ахинжанов добавил, что при создании Национального фонда Казахстана был использован опыт Норвегии.
Напомним, 8 мая Еркин Ахинжанов встретился с генеральным секретарем министерства иностранных дел Норвегии Торе Хаттремом. Во время переговоров стороны обсудили проблемы мира, безопасности и развития.
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