Осло, Норвегия, , 08:07 — REGNUM

Король Норвегии Харальд V принял верительные грамоты посла Казахстана Еркина Ахинжанова. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Казахстана в Норвегии.

Во время переговоров монарх выступил за укрепление всесторонних связей между Казахстаном и Норвегией, отметив необходимость изучения общей истории и развития спорта.

Казахстанский дипломат отметил, что Норвегия служит для Казахстана примером для проведения реформ в республике. Ахинжанов добавил, что при создании Национального фонда Казахстана был использован опыт Норвегии.

Напомним, 8 мая Еркин Ахинжанов встретился с генеральным секретарем министерства иностранных дел Норвегии Торе Хаттремом. Во время переговоров стороны обсудили проблемы мира, безопасности и развития.

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