Марин Ле Пен поставила Макрону ультиматум

Париж, , 07:36 — REGNUM Председатель французской партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен выдвинула действующему президенту Франции ультиматум. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала LCI.

Ле Пен напомнила, что в скором времени состоятся выборы в Европейский парламент. В настоящее время президент Макрон является главой партии «Вперед, Республика!», а также руководителем избирательной кампании.

По словам Ле Пен, выборы в Европарламент будут представлять собой своего рода референдум доверия Макрону. И если действующий президент этот «референдум» проиграет, то ему придется последовать примеру генерала Де Голля и покинуть свой пост.

«Нужно быть последовательным, если он ставит на весы всю свою значимость как президент республики, если эти выборы превращаются в референдум, значит нужно иметь честь и достоинство сделать то, что сделал генерал Де Голль, то есть уйти, если референдум будет проигран», — сказала Ле Пен. Также она вновь обвинила Макрона в том, что он игнорирует миллионы граждан страны и даже ведет с ними борьбу.

Стоит отметить, что Макрон уже заявил, что «направит все силы» для того, чтобы партия Ле Пен не победила на выборах в Европарламент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на последних президентских выборах во Франции Ле Пен и Макрон были соперниками во втором туре. Весь административный ресурс и все ведущие СМИ работали на Макрона, он и выиграл выборы.