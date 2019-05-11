Более 200 граждан Казахстана эвакуировали из Сирии

Нур-Султан, , 07:21 — REGNUM Спецслужбы Казахстана эвакуировали из Сирии 231 гражданина республики. Об этом говорится в заявлении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, опубликованном пресс-службой главы государства.

Операция по эвакуации граждан Казахстана прошла 7 и 9 мая. Из Сирии в республику вернулись 156 детей, в том числе 18 сирот. Токаев отметил, что гуманитарная акция стала продолжением операции «Жусан», которая была проведена по поручению первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Глава республики добавил, что жители Казахстана выехали в зоны боевых действий под влиянием деструктивной пропаганды террористов.

«Теперь они возвращаются в Казахстан добровольно, в надежде начать новую жизнь. Их дети не должны страдать на чужбине и отвечать за ошибки своих родителей», — сказал Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2019 года спецслужбы Казахстана совместно с министерством иностранных дел страны эвакуировали из Сирии в республику 47 граждан, в том числе 30 детей, 11 женщин и 6 мужчин.

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