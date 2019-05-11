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США призвали Венгрию решать спор с Украиной без НАТО

Политика

Спор касается украинского закона о языке

Вашингтон, 11 мая 2019, 05:59 — REGNUM  Венгерскому правительству не стоит втягивать НАТО в спор с руководством Украины относительно закона о языке. Об этом заявила высокопоставленный представитель администрации США во время выступления на телефонном брифинге для журналистов.

Власти США, отметила представитель Белого дома, настаивают, чтобы Будапешт не использовал свою роль в НАТО для того фактически, чтобы добиться изменений украинского закона. Вашингтон тревожат попытки Венгрии сделать спор с Украиной интернациональным и использовать в своих целях международные институты.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения Венгрии и Украины обострились после сентября 2017 года, когда украинский президент Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», переводящий весь процесс обучения в стране на украинский язык.

В апреле Верховная рада Украины приняла закон о тотальной украинизации всех сфер жизни страны, предусматривающий штрафы за использование неукраинского языка. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал принятый закон «неприемлемым» и нарушающим права венгерского сообщества в Закарпатье.

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Внешняя политика Венгрии
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