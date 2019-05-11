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Госдепартамент США назвал темы переговоров Путина и Помпео

Политика

Приоритет будет отдан вопросам контроля вооружений

Вашингтон, 11 мая 2019, 05:20 — REGNUM  Обстановка в Сирии и на Украине будет в числе тем, которые госсекретарь США Майк Помпео намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Об этом говорится в заявлении американского ведомства.

Политики также затронут ситуацию в Венесуэле, Иране и КНДР. Приоритет будет отдан вопросам контроля вооружений.

В Госдепе отметили заинтересованность в улучшении отношений с Москвой, однако выразили намерение рассказать о своем беспокойстве по тем или иным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 и 14 мая глава Госдепа Майк Помпео намерен посетить Москву и Сочи. Он собирается встретиться с Путиным и Лавровым, чтобы обсудить «целый ряд двусторонних и многосторонних вызовов».

Читайте ранее в этом сюжете: Госсекретарь США Помпео посетит Москву и Сочи

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