Совбез ООН пришел к сбалансированной позиции по Ливии

Вашингтон, , 04:22 — REGNUM Сбалансированной позиции по Ливии достиг Совет Безопасности ООН, однако говорить о согласовании резолюции пока нельзя. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, комментируя итоги закрытых консультаций Совбеза ООН.

По итогам встречи дипломаты выразили обеспокоенность ситуацией в районе Триполи и констатировали, что продолжительного мира и стабильности в Ливии можно достичь только за счет политического процесса. Совбез призвал все стороны конфликта к диалогу и прекращению огня.

«Резолюция не обсуждалась, обсуждались элементы для прессы, которые у нас получились сбалансированными», — пояснил Сафронков ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар призвал военных продолжить борьбу с войсками правительства, чтобы занять столицу страны Триполи. Заявление Хафтара игнорирует призыв ООН к приостановлению вооруженного конфликта.

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